„Handyverbot an den Wiener Volksschulen“

Mehr Unterstützungspersonal

Dem Umstand, dass es in Wien Lehrermangel gäbe, sei in den letzten Jahren durch verstärkte Maßnahmen begegnet worden. Wiederkehr: „Wir machen den Lehrerberuf immer attraktiver. Mir zahlreichen Maßnahmen. So bekommt etwa das Lehrpersonal ein Öffi-Ticket von den Wiener Linien. Und es gibt in Wien nun auch viel mehr Unterstützungspersonal für die Lehrkräfte, als das früher der Fall gewesen ist.“