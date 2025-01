Land Kärnten plant Handyverbot in Volksschulen

„Tatsächlich gibt es unzählige Studien, die auf Zusammenhänge von Aufmerksamkeitsdefiziten und steigendem Handykonsum verweisen. Hier gilt es, zu handeln. Ich denke, hier verfolgen wir alle dieselben Interessen, nämlich das Wohl unserer Kinder“, so Fellner. Bislang hätte der Bildungsreferent zwar immer auf die Schulautonomie verwiesen, nun will er aber „einschreiten“: „Immer wieder treten Pädagoginnen und Pädagogen, aber auch Eltern an mich heran, mit dem Wunsch, zu handeln.“