Er soll für frischen Wind bei Bundes-Grünen sorgen

Gefragt zu den Gründen für seinen Wechsel in die Politik meint Ottacher selbst: „An Problembeschreibungen herrscht schon lange kein Mangel mehr. Was es jetzt braucht, ist eine zügige Skalierung der vorhandenen Lösungen. Das machen die Leute im Climate Lab und genau das möchte ich auch in meiner zukünftigen Rolle in die Politik einbringen.“