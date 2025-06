Rote Doppelspitze: Mit ihr rückt SPD nach links

Bas rückt an die Stelle von Esken

Arbeitsministerin Bärbel Bas vom linken Parteiflügel erhielt als gleichberechtigte Co-Vorsitzende mit 95 Prozent deutlich mehr Stimmen. Gemeinsam bilden sie nun die SPD-Parteispitze. Bas rückt damit an die Stelle von Saskia Esken, die in der Partei umstritten war und stark für die Niederlage bei der vergangenen Bundestagswahl mit 16,4 Prozent verantwortlich gemacht wurde.