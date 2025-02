Nach der Doppel-Pleite wird‘s für die Capitals eng

Erst lag Dougherty in der 22. Minute blutend auf dem Eis. 96 Sekunden später lagen die Caps am Samstag bei Asiago mit 0:1 zurück. In der ersten Überzahl des Spiels kassierten die Kagraner Eishockey-Cracks per Shorthander den ersten Gegentreffer. Am Ende setzte es mit 0:3 die zweite Niederlage innerhalb von 48 Stunden in Italien.