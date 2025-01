Koran-Verbrenner Momika in Schweden erschossen

Momika sollte eigentlich am Donnerstag vor Gericht erscheinen, der Termin sei aber auf den 3. Februar verschoben worden, „weil Salwan Momika tot ist“, wurde die Behörde von lokalen Medien zitiert. Der Exil-Iraker wurde am Mittwochabend im Stockholmer Vorort Södertalje erschossen. Seine Leiche wurde in der Nacht auf Donnerstag in seiner Wohnung entdeckt.