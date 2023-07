Zwei Männer verbrannten wieder Koran in Stockholm

Die Demonstration am Montag fand auf dem Mynttorget statt, der sich in unmittelbarer Nähe des Schwedischen Reichstags und des Königsschlosses befindet. Der Platz liegt an der am meisten frequentierten Touristinnen- und Touristenroute durch die Altstadt Stockholms. Laut der schwedischen Nachrichtenagentur TT hatten die beiden Demonstranten dennoch wenig Publikum. Mehrere Passantinnen und Passanten hätten gar ihr Missfallen über die Aktion ausgedrückt.