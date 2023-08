So ticken die Koran-Schänder von Schweden

Helfer ist schwedischer Staatsbürger

Salwan Najem hat ebenfalls irakische Wurzeln und ist bisher lediglich als Helfer Momikas in Erscheinung getreten. In seinem Namen erfolgten die Anträge an die Polizei um Genehmigung für die Demonstrationen, bei denen am 29. Juni sowie am 20. und 31. Juli Korane angezündet, beziehungsweise auf andere Weise geschändet und verunglimpft wurden. Najem kam bereits im Jahr 1998 nach Schweden und ist seit 2005 auch schwedischer Staatsbürger. Gegen ihn wird ebenfalls wegen Volksverhetzung ermittelt.