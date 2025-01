Trump droht mit Strafzöllen: Kreml bleibt gelassen

Wie berichtet, kündigte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch „Strafzölle und andere Sanktionen“ gegen Moskau an, sollte der Kreml nicht bald ein Friedensabkommen mit der Ukraine schließen. „Ich will Russland nicht wehtun“, schreibt Trump auf der Plattform Truth Social. „Ich liebe das russische Volk und hatte immer eine gute Beziehung zu Präsident Putin“, gestand der Republikaner und forderte vom russischen Präsidenten Wladimir Putin: „Stoppen Sie diesen lächerlichen Krieg! Es wird nur noch schlimmer werden.“