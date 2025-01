Putin tobt wegen miserabler Lage der Wirtschaft

Seit drei Jahren Kriegswirtschaft in Russland

Russland hat nach dem Überfall auf die Ukraine vor fast drei Jahren auf Kriegswirtschaft umgestellt. Trotz zahlreicher westlicher Sanktionen ist sie wegen enormer Rüstungsausgaben in den vergangenen beiden Jahren kräftig gewachsen. Allerdings ist die Binnenwirtschaft in den vergangenen Monaten durch den Mangel an Arbeitskräften und die zur Bekämpfung der Inflation heraufgesetzten Zinsen belastet worden.