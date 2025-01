So viele Kindergärtnerinnen wie noch nie im Dienst

Mehr als 13.000 Beschäftigte

Vor dem morgigen Tag der Elementarpädagogik vermeldete die zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) am Donnerstag aber so etwas wie eine Trendwende. In den vergangenen zwei Jahren habe man rund 1700 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindergärten, Krabbelstuben und Horten gewinnen können. Mit insgesamt mehr als 13.000 Beschäftigten sei somit ein bisheriger Personalhöchststand in Oberösterreich erreicht.