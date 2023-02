In der Kinderbetreuung fehlen uns 269 Fachkräfte

Sieben Gruppen mit insgesamt 130 Kindern, die mit drei Pädagoginnen auskommen müssen: So stellte sich, wie berichtet, im vergangenem Sommer die Situation in einem Linzer Kindergarten dar - ein Sinnbild für den dramatischen Personalmangel, der in den heimischen Kindergärten, Horten und Krabbelstuben herrscht.