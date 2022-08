„Situation an Kindergärten ist besorgniserregend“

Wie könnten diese Brennpunkte beseitigt werden?

Die Politik muss endlich unsere Appelle ernst nehmen und mehr Geld in das Wohl der Kinder investieren. Es ist eine Zumutung, dass sich in der Krabbelstube eine Pädagogin und eine Assistentin um zehn bis zwölf Kinder kümmern. Oft muss ein Kind gewickelt, ein anderes Kind getröstet werden. Um den Rest kann man sich dann nicht adäquat kümmern. Ich habe drei Jahre in einer Krabbelstube mit zwei Kolleginnen in einer Gruppe zusammengearbeitet, das war meine schönste Zeit.