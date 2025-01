Wie hoch ist der Preis für die Rettung von KTM?

Es ist eine Mischung aus Zuversicht, Anspannung und Ungewissheit. Vor den Prüfungstagsatzungen in der Insolvenz bei Motorradhersteller KTM quälen viele Fragen, auf die es am Freitag erste Antworten geben könnte: Wer finanziert die Sanierung? Was heißt das für den Standort und die Tausenden Jobs im Innviertel? Welche Rolle spielt Stefan Pierer? Lesen Sie hier, was auf dem Spiel steht.