Herbst mit alpinen Klängen, Hausmusik und Romantik

Dieses Gefühl lassen sie durch das gesamte Herbstprogramm der Festwochen ziehen. Den Auftakt macht der Abend „Wurzeln II“ ( 12. September) im Stadttheater Gmunden. Das Ensemble Tschejefem, Pianist Sascha El Mouissi und Schauspieler Michael Dangl schlagen sie Brücken zwischen Volks- und Kunstmusik. Das Konzert ist Teil der „Hausmusik Roas“, die Franz Welser-Möst entwickelt hat.