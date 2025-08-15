30-Jähriger starb sechs Tage nach Unfall im Spital

Einen tragischen Ausgang nahm nun ein Unfall vom 8. August in Oberösterreich. Der damals schwer verletzte 30-jährige Autofahrer erlag sechs Tage nach dem schlimmen Unfall seinen Verletzungen im Krankenhaus Salzburg. Der Mann war mit seinem Mercedes-Oldtimer gegen einen Baum geprallt.
Der 30-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck war mit seinem Pkw am 8. August gegen 17.30 Uhr auf der L1268 in Pilsbach unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Mann zunächst rechts auf das Bankett, kam kurz darauf in einer leichten Linkskurve links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Mercedes-Oldtimer gegen einen Baum.
Ersthelfer reanimierten vor Ort
Ersthelfer verständigten umgehend den Notruf und begannen bis zum Eintreffen des Notarztes mit der Reanimation. Schließlich wurde der 30-Jährige erfolgreich wiederbelebt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber „Martin 3“ in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen. Doch der Zustand des Patienten blieb weiter kritisch.
Am 14. August – also sechs Tage nach dem Unfall – verstarb der 30-Jährige an seinen schweren Verletzungen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.