30-Jähriger starb sechs Tage nach Unfall im Spital

Der 30-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck war mit seinem Pkw am 8. August gegen 17.30 Uhr auf der L1268 in Pilsbach unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Mann zunächst rechts auf das Bankett, kam kurz darauf in einer leichten Linkskurve links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Mercedes-Oldtimer gegen einen Baum.