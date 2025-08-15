Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegen Baum geprallt

30-Jähriger starb sechs Tage nach Unfall im Spital

Oberösterreich
15.08.2025 09:53
Der Mercedes-Oldtimer wurde völlig zerstört.
Der Mercedes-Oldtimer wurde völlig zerstört.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Einen tragischen Ausgang nahm nun ein Unfall vom 8. August in Oberösterreich. Der damals schwer verletzte 30-jährige Autofahrer erlag sechs Tage nach dem schlimmen Unfall seinen Verletzungen im Krankenhaus Salzburg. Der Mann war mit seinem Mercedes-Oldtimer gegen einen Baum geprallt.

0 Kommentare

Der 30-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck war mit seinem Pkw am 8. August gegen 17.30 Uhr auf der L1268 in Pilsbach unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Mann zunächst rechts auf das Bankett, kam kurz darauf in einer leichten Linkskurve links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Mercedes-Oldtimer gegen einen Baum.

Ersthelfer reanimierten vor Ort
Ersthelfer verständigten umgehend den Notruf und begannen bis zum Eintreffen des Notarztes mit der Reanimation. Schließlich wurde der 30-Jährige erfolgreich wiederbelebt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber „Martin 3“ in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen. Doch der Zustand des Patienten blieb weiter kritisch.

Lesen Sie auch:
Der Lenker wurde erfolgreich reanimiert.
In Oldtimer gegen Baum
Lenker nach Unfall von Ersthelfern wiederbelebt
09.08.2025

Am 14. August – also sechs Tage nach dem Unfall – verstarb der 30-Jährige an seinen schweren Verletzungen.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
142.030 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
115.219 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Wirtschaft
Kultige Modeschmuck-Kette meldet Insolvenz an
109.923 mal gelesen
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
1799 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1727 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1540 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Mehr Oberösterreich
Gegen Baum geprallt
30-Jähriger starb sechs Tage nach Unfall im Spital
Kerze als Auslöser?
Feuer in Hütte: Mann trug seine Kinder ins Freie
Zahlen steigen an
Viele sind wegen psychischer Probleme untauglich
Krone Plus Logo
Wirbel am Attersee
Anrainer droht bei Hundebadeplatz mit Anzeigen
Krone Plus Logo
Am Hallstättersee
Wildparker verursachen auf Badeplatz Mülllawine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf