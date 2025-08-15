Wilderei: Rehgeiß mit Einschussloch gefunden

Kein Projektil gefunden

Aufgrund des bereits leicht fortgeschrittenen Verwesungsprozesses wurde das Tier vermutlich zwischen 10. und 11. August erlegt. Im Wildkörper selbst konnten keine Projektile gefunden werden. Laut Angaben des Jagdleiters und des dort zuständigen Jägers ist es auszuschließen, dass dafür ein Jäger aus Burgkirchen verantwortlich ist.