Wilderei: Rehgeiß mit Einschussloch gefunden

Erneut schrillen bei Jägern in Oberösterreich die Alarmglocken. In Burgkirchen wurde am Donnerstag ein erschossenes Rehgeiß gefunden. Die örtlichen Jäger gehen davon aus, dass es keiner aus ihren Reihen gewesen sein kann. Die Polizei sucht jetzt den Wilderer.
Einen schrecklichen Fund machte der Bezirksjägermeister und Jagdleiter der Gemeinde Burgkirchen am Donnerstag. Auf einer Wiese hatte der 54-Jährige ein verendetes Rehgeiß gefunden. Das Tier war allerdings nicht an einem natürlichen Tod gestorben. Die Rehgeiß wies ein Einschussloch, vermutlich eines Kleinkalibergewehres, auf der rechten Körperseite auf.
Kein Projektil gefunden
Aufgrund des bereits leicht fortgeschrittenen Verwesungsprozesses wurde das Tier vermutlich zwischen 10. und 11. August erlegt. Im Wildkörper selbst konnten keine Projektile gefunden werden. Laut Angaben des Jagdleiters und des dort zuständigen Jägers ist es auszuschließen, dass dafür ein Jäger aus Burgkirchen verantwortlich ist.
Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Mauerkirchen unter 059133-4208 zu melden.
