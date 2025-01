Die nächste Frontscheibe kommt als Riesen-Display

Das Holographic HUD soll 2027 in Serie gehen. Ziel ist es laut Zeiss, die Anzeigetechnik als Standard in der Automobilindustrie zu etablieren. Das Holographic HUD könnte damit den Abschied von großen Displayflächen und damit den Abschied vom klassischen Cockpit-Design einläuten. Unter anderem soll die HUD-Technologie 40 Prozent weniger Strom verbrauchen als klassische LCD-Lösungen, was speziell für E-Autos mehr Reichweite mit sich bringt. Auch hinsichtlich der Recyclingfähigkeit ergeben sich Vorteile.