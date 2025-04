Verbrenner-Aus: Ablehnung in Österreich am größten

Über 6000 befragte EU-Bürger

Das wackelnde Verbot, das ab 2035 die Neuzulassung von benzin-und dieselbetriebenen Fahrzeugen untersagt, wird in den einzelnen Ländern der EU sehr unterschiedlich bewertet. „Während sich in einigen Ländern wie Österreich und Deutschland eine deutlich skeptische Haltung gegenüber dem Aus für Verbrennungsmotoren bemerkbar macht, stößt der bestehende Zeitplan vor allem in Belgien und den Niederlanden auf breite Zustimmung“, so AutoScout24-Manager Nikolaus Menches. Seine Plattform hatte das Marktforschungsinstitut Norstat beauftragt, im Jänner 6133 Personen in Europa – darunter 1030 in Österreich – zu dem Thema zu befragen.