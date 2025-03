Sao Paulo: Dort, wo Ayrton Senna verehrt wird

Die Formel-E-Saison geht am 12. April in Miami ins fünfte Rennen. In den nächsten Wochen zeigen wir Ihnen in Kooperation mit ServusTV die Highlights der bisherigen Rennen. Zum Start geht‘s zum Auftakt nach Brasilien, wo zahlreiche Legenden wie Ayrton Senna, Felipe Massa aber auch Emerson Fittipaldi geboren wurden.