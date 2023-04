Profitieren vom Goldrausch: So kann es gelingen!

Erst die Pleite der Silicon Valley Bank in den Staaten, dann der Absturz der Credit Suisse in der Schweiz: Schockmeldungen rund um namhafte Geldinstitute in einer ohnedies schon angespannten Situation sorgten in den vergangenen Wochen für Turbulenzen am Finanzmarkt. In unsicheren Zeiten gehen Anleger gerne auf Nummer sicher - und greifen zu Gold.