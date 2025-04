Verfolgungsjagd mit der Polizei endete tödlich

Der tragische Fall ereignete sich bereits am Sonntag: Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 40 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit einem Klein-Lkw auf der B106 Mölltal Straße. Er war in Richtung Möllbrücke unterwegs, als er von der Polizei aufgehalten wurde – Alkotest. Weil der Vortest positiv war, wollten die Beamtin und der Beamte der Polizeiinspektion Obervellach auch einen Test mit Alkomaten durchführen.