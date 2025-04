Minnesota punktet dank 23. Saisontor von Rossi

Marco Rossi hat mit seinem 23. Saisontor den Minnesota Wild in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL zu einem Punkt verholfen. Der 23-jährige Vorarlberger traf am Mittwoch im Madison Square Garden bei der 4:5-Niederlage nach Verlängerung gegen die New York Rangers zum 4:4 (41.). Das nächste Tor bejubelte auch Alexander Owetschkin, dem nur noch zwei Treffer zum Allzeit-Rekord von Wayne Gretzky fehlen.