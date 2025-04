Pikante Fotos von Leonor für hohe Summe verkauft

Erinnerungen an Paparazzi-Jagden auf Royals

Dennoch ist der Wirbel um die Bikini-Fotos enorm. Denn Erinnerungen an legendäre Paparazzi-Jagden auf Royals werden wach! Zum Vergleich: Das berühmte unscharfe Bild von Prinzessin Diana im Neon-Badeanzug mit Dodi Al-Fayed, soll einst um eine Rekordsumme von sechs Millionen Dollar den Besitzer gewechselt haben. Auch wenn Leonors Fotos wohl (noch) nicht ganz in dieser Liga spielen, so ist die kolportierte Summe von 200.000 Euro doch ein deutliches Zeichen für das immense Interesse an privaten Momenten der jungen Königin in spe.