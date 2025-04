Wirkstoff aus Ziegenmist könnte bald Leben retten

Zusammenarbeit mit der Industrie geplant

Die Wissenschaftler planen nun, ihre Entdeckung rasch patentieren zu lassen und die Ergebnisse in Fachzeitschriften zu veröffentlichen. Zudem soll die Substanz in Kooperation mit Industriepartnern weiterentwickelt werden, um die medizinische Anwendung zu optimieren. Ziel ist es, Disorazol Z1 in eine Therapie zu überführen, die effektiv gegen Krebs wirkt und gleichzeitig Nebenwirkungen minimiert.