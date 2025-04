NATO-General Rutte stemmt sich Gerüchten entgegen

NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat Spekulationen über einen möglichen Abzug amerikanischer Streitkräfte aus Europa entschieden zurückgewiesen. „Es gibt keine Pläne, dass sie ihre Präsenz hier in Europa plötzlich verringern“, erklärte Rutte am Donnerstag am Rande des NATO-Außenministertreffens in Brüssel.