„Mir lassn kan vakumman“

Wenn sie nicht wie Sebastian Kurz und Alfred Gusenbauer auf der Basis ihrer politischen Beziehungen gleich in die Klasse der Millionen-Verdiener aufrückten, winkten eben entsprechende Jobs. Sei’s in Brüssel oder im heimischen sozialpartnerschaftlichen Bereich. Für die Roten etwa bei der Arbeiterkammer, für die Schwarzen vielleicht bei Raiffeisen, für die Grünen in irgendwelchen NGOs und sogar für den ein oder anderen gut vernetzten ehemaligen Blauen. Das ist Österreich!