Frauen schicken sich seit 81 Jahren dieselbe Karte

Pünktlich zu ihrem 95. Geburtstag kam der Glückwunsch ihrer besten Freundin Mary Wheaton per Post an. Dass Pat DeReamer die Geburtstagskarte bekannt vorkam, war kein Wunder. Denn es ist ein und dieselbe Karte, die sich die Frauen seit 81 Jahren zu ihren Geburtstagen hin und her schicken.