Basketball-Herren vor Pflichtsieg in Kapfenberg

Vergangene Woche gaben die Basketballherren der BBU Salzburg den Sieg gegen die Dornbirn Lions aus der Hand. Trotz einer zwischenzeitlich komfortablen Führung ging es noch in die Verlängerung, in der die Vorarlberger gewannen. Ein herber Rückschlag für die Falken, die unbedingt das Play-off um den Aufstieg erreichen wollen. Gegen das Tabellenschlusslicht soll am Samstag in Kapfenberg (17 Uhr) ein Sieg her.