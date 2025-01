Salzburg unterliegt Südtirol, Linz gewinnt Krimi

Vor knapp 4.000 in die Arena Bolzano gepilgerten Zuschauern sorgten Anthony Salinitri (48.) und Matt Bradley ins leere Tor (59.) für die Treffer. Die Gäste aus Salzburg bissen sich an der Top-Defensive der Liga die Zähne aus, der schon vor der Partie mit der besten ICE-Fangquote ausgestattete Südtirol-Torhüter Sam Harvey feierte ein „shut-out“. Bozen hielt sich im Duell des Dritten mit dem Vierten den unmittelbaren Verfolger damit vom Leib, sechs Punkte trennen die beiden Clubs. Nach der ersten Saisonniederlage gegen den HCB gastiert Salzburg am Freitag in Villach.