Prommegger und Payer gewinnen Mixed-Bewerb

„Ein Traum! Gestern war schon ein wunderschöner Tag, sehr lang, sehr kräftezehrend. Aber wir haben heute noch einmal alles mobilisiert“, sagte Prommegger, der am Dienstag als PSL-Zweiter den Sieg knapp verpasst hatte. Seine Teamkollegin sprach von einem „aufregenden“ Wettkampf. „Es war gar nicht so leicht zu fahren. Ich habe ein bisschen Probleme gehabt, im oberen Teil vor allem. Kurz vor dem Finale war noch einmal eine längere Pause, aber wir haben da eine gute Stimmung am Start gehabt. Es war ein geniales Rennen. Vielen Dank an Bad Gastein, dass sie das immer möglich machen“, meinte Sabine Payer.