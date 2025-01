Litauen will Unterseekabel mit Marine schützen

Schwedens Minister für Zivilverteidigung, Carl-Oskar Bohlin, hatte am Sonntag von einer neu entdeckten Anker-Schleifspur in der Nähe von Nordbalt berichtet. Davor war es in den vergangenen Monaten wiederholt zu Vorfällen gekommen, bei denen Leitungen und Kabel in der Ostsee beschädigt wurden.