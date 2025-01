Von Pkw erfasst: Passant am Bein schwer verletzt

Gegen 7.25 Uhr bog der 86-Jährige mit seinem Fahrzeug von der Waldfriedgasse in die Bahnhofstraße ein. Just in diesem Moment wollte der Fußgänger gerade auf dem dortigen Schutzweg die Straße überqueren. Es kam zur Kollision, der Passant wurde zu Boden geschleudert, wo er mit schweren Verletzungen am Bein liegen blieb. Nach der Erstversorgung brachte die Rettung das Unfallopfer ins Landeskrankenhaus Feldkirch.