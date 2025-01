Automobile Jubiläen 2025: Die Neuen sind die Alten

Aber auch die Verkehrssicherheit ist seit 1965 ein Dauerthema. Damals veröffentlichte der amerikanische Anwalt Ralph Nader sein berühmt-berüchtigtes Buch „Unsafe at Any Speed“ und setzte so die Initialzündung für eine Flut an Sicherheits-Concept-Cars aller großen Automobilkonzerne. Manches bahnbrechend sichere Serienmodell wie die in den USA von Behörden als Referenzfahrzeug genutzten Volvo 240/260 (1975) ging sogar direkt aus einem Safety-Concept hervor.