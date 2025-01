Das sind die Neu-Oldtimer des Jahres 2025

Ein Bond-Auto als Neo-Klassiker

Elf Prozent Arbeitslosenquote, der Abbau von Arbeitsplätzen in den östlichen Bundesländern, zu hohe Lohnkosten im Westen, Deutschland brauchte Mitte der 1990er neuen Schwung. So wie James Bond, der nach ungewöhnlich langer, sechsjähriger Pause wieder in einem Kinoabenteuer auf Schurkenjagd ging, erstmals mit Pierce Brosnan in der Rolle des Geheimagenten 007. Für BMW die Chance zu einem Coup, wie es ihn so noch nie gab: Der neue Roadster BMW Z3 feierte im Blockbuster „GoldenEye“ seine Weltpremiere, natürlich nachgeschärft durch Waffensysteme aus der Werkstatt von Q, allerdings brauchte Bond die Stinger-Raketen nicht abzufeuern.