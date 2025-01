Mercedes S 680 Guard: Der sicherste Pkw der Welt

Wer aber kauft so ein Hochsicherheitsfahrzeug? „Generell könnte jeder eine S-Klasse Guard bestellen“, sagt Zejnic. „Aber natürlich prüfen wir genau, wer in diesem Fahrzeug sitzt, und wir müssen Embargolisten erfüllen.“ Königshäuser, Bundesbehörden – Zejnic gibt sich bedeckt, was die Kunden und auch was den Preis angeht, der in Deutschland schon in der Basisausstattung bei über 500.000 Euro liegt. Fakt sei: Jeder habe andere Anforderungen, die Mercedes umzusetzen versucht. Soll der Guard beispielsweise als Behördenfahrzeug eingesetzt werden, muss in die Alukarosse eine Stahlplatte eingesetzt werden, damit der Magnet des Blaulichts hält. Sechs Monate Lieferzeit sind deshalb normal.