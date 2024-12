Bei Werk von Autozulieferer gehen die Lichter aus

140 Mitarbeiter in Metallgießerei in Vöcklabruck

Mahle selbst läutet mit Jahreswechsel den nächsten Schritt der Transformation ein. Die Konzernstruktur wird verschlankt, eng mit dem Verbrennungsmotor verbundenen Produktionsstandorten soll verstärkt die Chance gegeben werden, sich in Zukunftsthemen einzubringen. Was das für die einzelnen Betriebe im Netzwerk heißt, wird sich herausstellen. In Oberösterreich ist Mahle nach wie vor vertreten: In Vöcklabruck beschäftigt man in der Metallgießerei aktuell 140 Mitarbeiter, die Zylinderlaufbuchsen für Verbrennungsmotoren, Kolbenringträger und Antipolishing-Ringe herstellen.