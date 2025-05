Mühlviertler (18) betrieb florierenden Drogenring

Wiener Lieferant

Es wurden über 50 Verdächtige als Konsumenten bzw. weitere Verteiler bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt. Zwei Mitglieder des kriminellen Trios befinden sich derzeit in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Linz; der dritte wurde auf freiem Fuß angezeigt. Zusätzlich konnte von den LKA-Ermittlern ein Lieferant aus Wien ausgeforscht werden, in dessen Wohnung weitere 20 Kilo Drogen sichergestellt wurden.