Junge Juwelenräuber glaubten sich in Sicherheit

Gut zwei Monate nach einem Überfall auf einen Juwelier in Marchtrenk konnten jetzt die beiden Täter festgenommen werden. Spuren am Tatort hatten zu zwei amtsbekannten 20-jährigen Rumänen geführt, die sich in ihrer Heimat inzwischen in Sicherheit glaubten. Sie werden jetzt nach Österreich ausgeliefert.