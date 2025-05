„Windkraft-Verbotszonen Gift für den Standort OÖ“

FP-VP will Verbotszonen

Leistbare Energie ist aber auch für die Menschen enorm wichtig, umso entscheidender sei der Ausbau erneuerbarer Energie. Dafür müssen man aber Kraftwerke bauen. Doch den sehen die Grünen in Gefahr. Die ÖVP-FPÖ-Regierung in Oberösterreich will eine Ausschlusszonenverordnung für die Errichtung von PV- und Windkraftanlagen auf Schiene bringen - also de facto Verbotszonen.