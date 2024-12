Dezember-Löhne: KTM verlegt den Zahltag nach vorne

Anträge an Insolvenzentgelt-Fonds werden von den Anwälten geprüft

Hier sind die am 19. Dezember knapp 3500 von der Arbeiterkammer Oberösterreich eingereichten Anträge vom Landesgericht Ried an die Sanierungsverwalter Peter Vogl (KTM AG), Robert Tremel (KTM Components GmbH) und Franz Mitterbauer (KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH) weitergeleitet worden. In deren Kanzleien werden die Anträge nun geprüft.