KTM: Dauert Produktionsstopp sogar bis Ende März?

Abstimmung über Sanierungsplan am 25. Februar

Die Verlängerung des Produktionsstillstands ist derzeit eine Möglichkeit, offenbar noch nicht beschlossen – aber in jedem Fall eine Nachricht, die die Beschäftigten des Motorradherstellers und die Lieferanten nicht gut schlafen lassen wird. Schließlich hoffen derzeit viele, dass bei KTM unmittelbar nach der Abstimmung über den Sanierungsplan am Landesgericht in Ried im Innkreis am 25. Februar so etwas wie Alltag einkehren kann. Eine Verlängerung des Produktionsstopps wäre vieles, aber sicher keine Rückkehr zur Normalität.