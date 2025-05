Hunderte wollen Emilia (15) bei Jobsuche helfen

„Die Leute sind der Oberwahnsinn“

Was in den Stunden danach passierte, hat die Familie „überwältigt“, wie Gruber erzählt: „Ich habe mir gedacht, wenn zehn Menschen meinen Beitrag teilen, dann freue ich mich. Jetzt sind es 900“, sagt Emilias Mutter am Tag nach der Inserat-Aktion. „Ich habe von der Früh bis zum Abend laufend mit Personen Kontakt gehabt, die uns Tipps gegeben haben, darunter etwa eine Jugendberaterin aus Wels, die mich angerufen hat. Die Leute sind echt der Oberwahnsinn. Ich möchte mich bei allen bedanken, die uns unterstützt haben.“