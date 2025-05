Immer mehr Kinder besuchen eine Krabbelstube

Sichtbar wird das in den Zahlen, die LH-Vize Christine Haberlander (ÖVP) zum heurigen Kindergartenjahr vorlegte. Knapp 68.000 Kinder besuchen demnach aktuell Betreuungsrichtungen – ein leichtes Plus von 300 Schützlingen im Vergleich zum Vorjahr. Den größten Zuwachs verzeichneten mit 606 Kindern mehr die Krabbelstuben, die seit vorigem Herbst vormittags für die Eltern kostenlos sind. Zudem entstanden heuer 83 neue Gruppen in den Kinderkrippen – so viele wie noch nie in einem Jahr.