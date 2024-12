Von Produktion bis MotoGP: Wo KTM sparen könnte

Seit Jahren predigt man beim Motorradhersteller, dass Rennsiege, die am Wochenende eingefahren werden, sich in den Verkaufszahlen der folgenden Tage niederschlagen. Das Motto „ready to race“ passt da perfekt in die Welt der PS-starken Bikes, die in Mattighofen (Oberösterreich) hergestellt werden. KTM ist aus den verschiedensten Rennserien nicht wegzudenken – und auch bei der am 3. Jänner beginnenden Rallye Dakar 2025 ein Fixstarter, auch wenn diesmal nur drei Fahrer zum Mehrtages-Rennen in die Wüste geschickt werden.