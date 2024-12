Hohe Klippen | Breitere Krippe

Breitere Krippe. Die Personaldebatten haben vor allem eines zum Inhalt: Die künftige Regierung dürfte wachsen. Die Regierungsbank könnte, so hört man aus Verhandlerkreisen, von derzeit 14 auf 16 Sitze aufgebläht werden. Was dafür spricht? Manche zuletzt riesige Ressorts könnten entflochten werden. Das Hauptmotiv freilich ist leicht durchschaubar: Wenn gleich drei Parteien mit Regierungsämtern einigermaßen zufriedenstellend versorgt werden müssen, dann tut man sich mit 16 Sitzen natürlich viel leichter. Man könnte es auch salopper formulieren: Wenn ÖVP, SPÖ und Neos an die Krippe drängen, dann versucht man diese einfach zu verbreitern. Ob das gut ankommt? Wir stellten gestern via krone.at die Frage des Tages: Braucht eine Koalition mit mehr Parteien auch mehr Ministerposten? Die Antwort lässt an Eindeutigkeit nichts vermissen: Deutlich mehr als 90 Prozent sagen „Nein“! Die Zuckerl-Regierung, so sie denn überhaupt zustande kommt, wäre also gut beraten, Überlegungen, neue Ministerien zu schaffen, ganz rasch wieder fallen zu lassen.