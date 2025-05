Wenn Prominente von der Villa ins Gefängnis ziehen

Er ist wahrlich kein Mann, der für seine Ängstlichkeit bekannt ist. Ganz im Gegenteil. Für Ex-Sturm-Präsident Hannes Kartnig ist der Begriff „Polterer“ stets reserviert. In seiner ersten Nacht im Gefängnis war von seinem Naturell nichts mehr vorhanden. „Ich hatte ordentlich Spundus“, gibt Hannes Kartnig zu. „Sie haben mich in eine 15-Quadratmeter-Zelle gelegt, mit einem Mörder, der seine Schwiegereltern in die Luft gesprengt hat, und einem Gangster, der schon 25 Jahre im Knast war und wegen einer Schießerei eingesessen hat“, erinnert sich der ehemalige Sturm-Graz-Präsident gegenüber der „Krone“. „Ich habe die Hände schützend auf meinen Bauch gelegt, weil ich Angst hatte, dass einer durchdreht.“ Kein Auge machte er damals zu, bis er das Gefühl hatte, dass seine Zellengenossen endlich eingeschlafen waren.