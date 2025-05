Angriff auf Koalition: Die Grünen im Kampfmodus

Bei der Landesversammlung in Innsbruck stimmte Gebi Mair auf die zweite Hälfte der Legislaturperiode ein und übte Kritik an der Landesregierung. Mit Blick auf interne Wahlen im Juni gab sich die Parteispitze optimistisch. Die designierte Grünen-Bundessprecherin Leonore Gewessler holte unterdessen zum Rundumschlag gegen die Dreierkoalition in Wien aus.