„Aktion scharf“ gegen Alkolenker und Raketensünder

Ausnahme-Verordnungen für die Silvesternacht können ausschließlich Bürgermeister für ihre jeweiligen Gemeinden aussprechen. Was heuer in Kärnten bis dato offiziell nur in Klagenfurt (zwischen 23.30 Uhr und 00.30 Uhr) und in Wolfsberg (23.30 Uhr bis 1 Uhr) passiert ist. Doch auch hier gilt in diesem Zeitfenster weiterhin: keine Feuerwerkskörper in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus, zu Kirchen, Kinder-, Alters-, Erholungs- und Tierheimen.