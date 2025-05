Vergrämung wirkungslos: Jäger erlegt „Risikowolf“

Auch in Osttirol ist seit gestern ein Wolf im Visier der Jäger. Nachdem im April mehrere Lämmer in St. Veit in Defereggen gerissen wurden, gilt nun auch in dem entsprechenden Gebiet für acht Wochen die Abschussverordnung für einen „Risikowolf“. Jäger sind informiert, Bürger sollen Sichtungen melden.